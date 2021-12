Criminosos invadem gruta religiosa e roubam urna de doações

Criminosos arrombaram a grade da Gruta do Bom Jesus do Taquari, no município de Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste da Bahia. De acordo com o Portal Livramento, os bandidos invadiram o local nesta segunda, 22. Eles roubaram duas urnas de ofertas. O local era usado para colocar as doações feitas por fiéis. Uma das urnas foi achada em um terreno próximo à gruta. O valor roubado não foi informado.

adblock ativo