Criminosos invadem escola em São Francisco do Conde

Dois criminosos armados invadiram no início da manhã desta sexta-feira, 5, a escola municipal Ana Tourinho Junqueira Ayres, no distrito de Macacos, município de São Francisco do Conde, localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Eles levaram equipamentos da escola, além de pertences da diretora.

No momento da ação criminosa, não haviam alunos na unidade de ensino, que estava com os portões fechados por não ter vigilantes. Os criminosos tiveram acesso ao interior do colégio pulando um muro. Conforme vizinhos, um terceiro homem esperou do lado de fora, dando cobertura à dupla.

Armados com revólver e facão, os assaltantes levaram equipamentos de informática pertencentes à escola, além de uma bolsa com dinheiro, relógio e celular da diretora do estabelecimento, que fez o registro do caso na Delegacia de Polícia Civil.

Os criminosos também fizeram duas funcionárias reféns e obrigaram uma delas tirar a roupa para provar que não tinha celular. Depois da ação, ambos pularam o muro novamente e fugiram.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas, mas, até o início da tarde, ninguém havia sido preso, segundo informação da Polícia Civil. A reportagem de A TARDE tentou ouvir representantes do município sobre o caso e a falta de vigilantes na escola, mas não obteve resposta.

