Criminosos explodem duas agências em Muritiba em 30 minutos

Um grupo com 12 bandidos armados explodiu os caixas eletrônicos dos bancos do Brasil e da Caixa Econômica, na madrugada deste sábado, 18, no município de Muritiba (a 142 quilômetros de Salvador). A ação durou cerca de 30 minutos.

De acordo com as informações do morador e estudante de jornalismo Edgar Abbehusen, por volta das 3h, os moradores da cidade ouviram a primeira explosão, que ocorreu na agência do Banco do Brasil, localizado na rua Dr. Pedro Cortêz, em frente à prefeitura da cidade.

Logo em seguida, houve mais três explosões, desta vez, na agência da Caixa, na avenida Durval Fraga, onde também está localizada a delegacia do município.

Com o impacto das explosões, as duas agências ficaram destruídas. Ainda de acordo com Abbehusen, os estrondos foram tão altos que as pessoas acordaram e foram para a rua saber o que tinha acontecido.

Os moradores ainda relataram que cerca de três carros teriam passado em alta velocidade atirando para o alto até a saída de Muritiba.

As polícias Civil e Militar e a Guarda Municipal estão nos bancos fazendo a segurança. Eles já isolaram o local e estão pegando os registros das câmeras de segurança para investigar.

Ainda não há informação se os criminosos levaram alguma quantia. Ninguém foi preso até as 11h.

De acordo com as informações do Sindicato dos Bancários, já foram registrados 123 ataques a bancos (fora estes dois casos) no Estado da Bahia só este ano.

