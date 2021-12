Criminosos explodem caixas eletrônicos em Gentio do Ouro

Quatro criminosos explodiram na madrugada deste domingo, 20, três caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil localizada no município de Gentio do Ouro, a 586 km de Salvador.

A ação aconteceu por volta de 4h, quando os acusados chegaram em duas motocicletas e explodiram os caixas com dinamites. O bando chegou a fazer duas pessoas reféns e fugiu atirando contra estabelecimentos comerciais e carros da região.

Ainda não há informações se os assaltantes conseguiram levar a quantia dos caixas. O crime será investigado pela Delegacia de Irecê. As informações são do site Irecê Repórter.

