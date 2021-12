Criminosos explodem caixas eletrônicos em cidades baianas

Um grupo de homens armados explodiu na madrugada desta sexta-feira, 21, um caixa eletrônico do Banco Sicoob, na cidade de Jaguaquara, a 321 km de Salvador.

Segundo informações da polícia, os criminosos teriam chegado à Praça dos Imigrantes por volta das 3h40, em um carro modelo Fiat Siena. Em seguida, moradores do local ouviram o barulho das explosões.

O veículo foi encontrado horas depois do crime, incendiado, à margem de uma estrada que dá acesso à localidade do Largo da Caatinga, no sentido ao município de Jequié. Ainda não há informações sobre a quantia levada.

Já no município de Nova Fátima, a 229 km de Salvador, outras duas agências (Bradesco e Sicoob) também foram alvos de criminosos por volta de 2h30 desta sexta.

Segundo informações da polícia, os suspeitos chegaram em uma caminhonete e fizeram um guarda municipal refém, enquanto outros comparsas efetuavam as explosões.

Durante a ação, o teto do Sicoob desabou, impedindo o acesso dos bandidos ao cofre da agência. Não houve feridos e ninguém foi preso.

