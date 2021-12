Criminosos explodem caixas eletrônicos e incendeiam viatura

Os caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal, no município de Saubara (distante a 123 km de Salvador), no Recôncavo baiano, foram alvo de explosões na madrugada desta quarta-feira, 18. Cerca de 10 homens armados agiram simultaneamente e explodiram os equipamentos e atearam fogo em uma viatura da Polícia Militar da cidade.

A ação criminosa aconteceu por volta das 3h. De acordo com as informações do site Criativa Online, com o impacto da explosão, a agência bancária ficou completamente destruída. A quantia levada não foi divulgada.

Durante a fuga, os bandidos ainda teriam efetuado disparos para o alto e incendiaram um outro veículo numa estrada próxima à cidade para dificultar a ação dos policiais.

Segundo informações do Sindicatos dos Bancários da Bahia, este ano já foram registrados 57 ataques a bancos e caixas eletrônicos em todo o estado.

