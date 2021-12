Criminosos explodem caixas do BB de Canápolis

Dois caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil (BB) de Canápolis (a 842 quilômetros de Salvador), no oeste do estado, foram explodidos por volta das 2 h da madrugada desta sexta-feira, 19, por um bando que estava a bordo de uma Hilux de cor prata. Este foi o terceiro ataque que a agência sofreu em pouco mais de um ano.

De acordo com o escrivão da Policia Civil de Canápolis, Nelson da Silva Junior, as explosões que ocorreram em um intervalo de cinco minutos, foram muito fortes e destruíram toda a agência, provocando o desabamento do teto, inclusive danificando boa parte do dinheiro que estava nos caixas.

"O barulho foi tanto que toda a cidade ouviu e muitas pessoas saíram às ruas para ver o que estava acontecendo. Os primeiros que chegaram, viram o veículo Hilux de cor prata, mas não conseguiram ver o número da placa", disse Silva Junior.

Não houve registro de feridos na ação desta madrugada. Policiais civis e militares que atuam na região estão em diligências na tentativa de localizar os autores da ação criminosa.

Histórico - No dia 16 de março de 2012, dez bandidos encapuzados, sendo duas mulheres, assaltaram a agência atirando contra as portas de vidro e deixando os moradores apavorados.

A outra ação aconteceu no dia 09 de agosto do ano passado, em assalto que durou cerca de 30 minutos, quando um bando de encapuzados e fortemente armados efetuou diversos disparos em todas as direções, para amedrontar os moradores.

