Criminosos explodem caixa eletrônico em Conceição do Coité

Um caixa eletrônico de uma agência do Banco do Brasil, localizada no município de Conceição do Coité, a 220 km de Salvador, foi explodido durante tentativa de assalto à instituição na madrugada desta quinta-feira, 7. Os assaltantes não conseguiram levar o dinheiro do equipamento.

De acordo com informações do site Calila Notícias, uma denúncia alertou os policiais militares sobre a presença de dois homens em frente à agência em atividade suspeita. Uma viatura foi enviada para o local, mas quando os bandidos já tinham fugido.

Quando os PMs chegaram, viram o caixa arrombado. Os policiais ainda realizaram rondas na região da agência em busca dos suspeitos, mas não encontraram ninguém.

Após a procura, a equipe aguardou funcionários da empresa chegar ao local e encaminharam o gerente de relacionamento da instituição à delegacia para a adoção de medidas cabíveis.

