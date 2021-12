Criminosos explodem caixa eletrônico em 2 municípios baianos

Duas agências bancarias foram destruídas em explosões de caixas eletrônicos no distrito de Humildes em Feira de Santana e Ouriçangas (a 110 km e 131 km de Salvador). As agências do banco Bradesco e Brasil, já haviam sido alvo de ação de bandidos anteriormente e eram as únicas a funcionar nas cidades.

Cerca de oito homens explodiram o caixa eletrotônico do posto do Bradesco no distrito de Humildes. Os homens chegaram a agência em dois veículos pick-up Fiat Strada branca e outro carro de cor vermelha por volta das 2h e realizaram duas explosões no terminal. A explosão causou a queda do telhado e as portas foram arremessadas para a rua.

Antes do ataque ao banco, os bandidos cortaram os pneus de uma viatura da Polícia Militar que estava estacionada em frente ao posto policial, que fica em frente ao banco. A delegacia da cidade fica a cerca de 50 metros da agência bancária.

A casa de Verônica Conceição, que reside ao lado a agência, teve rachaduras nas paredes. "Acordei com a explosão, passei mal. Esta é a segunda vez que isto ocorre, não vou está gastando dinheiro consertando a casa para bandidos vir destruir", afirmou.

Ela frisou que fará um abaixo assinado para que o banco não funcione mais no local. "Vou fazer de tudo para que tirem este banco daqui. Tenho uma irmã que vive na cama e não vou sossegar enquanto não tivermos paz", disse.

A aposentada Antonieta de Jesus contou que tomou um susto ao ouvir a explosão. Pensei que a casa estava caindo. Esta agência ajuda muito, mas para ficarmos sem paz, é melhor que coloquem ela em outro local longe das casas", destacou.

O grupo fugiu em direção a BR-101. Um circuito de câmeras de segurança, registraram o momento da fuga dos bandidos. O valor levado pelos bandidos não foi informado, mas sabe-se que o terminal havia sido abastecido na quarta-feira.

As investigações estão a cargo do delegado Henrique José Moraes do Grupo Avançado de Repressão a Crimes contra Instituições Financeiras (Garcif). Esta é a segunda vez que o posto é alvo da ação de bandidos. A primeira ocorreu em dezembro de 2013.

Ouriçangas

A agência do Banco do Brasil de Ouriçangas ficou totalmente destruída na madrugada desta segunda após um ataque de assaltantes. A explosão ocorreu por volta das 3h e foi praticada por oito homens. Eles explodiram os dois terminais de autoatendimento e levaram todo o dinheiro que estava nos equipamentos. Não se tem ainda a informação do valor levado. Esta é a terceira vez que o banco é alvo de ataque. A penúltima foi registrada no final do ano passado. Esta é a única agência do banco na cidade.

Segundo dados do Sindicato dos Bancários este ano foram registrados 39 ataques a banco em todo estado.

