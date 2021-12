Criminosos explodem caixa eletrônico de agência em Milagres

A agência do Banco Bradesco localizada no município de Milagres, a 725km de Salvador, foi alvo de criminosos na madrugada deste domingo, por volta de 2h15.

De acordo com informações da delegacia de polícia do município, três homens chegaram armados ao local, no centro da cidade, e explodiram um dos dois caixas eletrônicos da agência. O outro caixa, segundo a delegacia, estava inoperante.

Foram roubadas cinco gavetas da máquina, mas a quantia total do roubo ainda não foi divulgada. Toda a ação durou cerca de cinco minutos.

A explosão destruiu o caixa e danificou a estrutura física da agência. A polícia já realizou uma perícia no local e aguarda o laudo, para identificar o tipo de substância utilizada na explosão.

