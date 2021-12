Criminosos explodem bancos e atiram para cima em Biritinga

As únicas agências bancárias da cidade de Biritinga (a 196 km de Salvador) foram alvos de ataques na madrugada desta quinta-feira, 5.

Segundo a Polícia Civil, as unidades do Bradesco e do Banco do Brasil tiveram os caixas e o cofre explodidos, respectivamente, por 15 homens homens armados.

O grupo chegou no município por volta das 2h30 em três veículos. Conforme a polícia, os criminosos dispararam diversos tiro para cima, o que gerou pânico na população. Ninguém ficou ferido. Em seguida, foram em direção às agências que ficam no centro do município.

Uma viatura da polícia foi encaminhada para o local, mas, ao chegar, não encontraram os assaltantes que já tinham realizado as explosões. Eles fugiram levando uma quantia de dinheiro ainda não estimada.

A polícia suspeita que os criminosos fugiram em direção à cidade de Nova Soure. Até as 8h30, nenhum suspeito havia sido preso.

Em 2015, já foram registrados 187 ataques a bancos no estado, segundo balanço do Sindicato dos Bancários. Foram 146 ocorrências nas em cidades do interior.

Por modalidade, aparecem as explosões em primeiro lugar, com 117 registros. Em seguida estão os arrombamentos (17), assaltos (16) e as tentativas frustradas (37).

