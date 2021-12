Criminosos explodem agência do Banco do Brasil em Amélia Rodrigues

Cerca de dez criminosos armados com fuzis e explosivos invadiram a cidade de Amélia Rodrigues (a 90 quilômetros de Salvador) na madrugada desta sexta-feira, 29, e explodiram uma agência do Banco do Brasil. Após cometerem o crime, eles dispararam contra a delegacia e viaturas da polícia.

Segundo o site Berimbau Notícias, os caixas eletrônicos ficaram destruídos e a estrutura da agência bancária ficou danificada por conta das bombas. O bando fugiu em dois veículos, um Fox vermelho e um Gol branco. Não há informações de feridos nem sobre a quantia roubada.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE tentou contato com a assessoria da Polícia Civil e com a Delegacia do município, mas ninguém foi localizado para falar sobre o assunto até a publicação desta matéria.

adblock ativo