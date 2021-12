Criminosos explodem agência bancária na cidade de Água Fria

Um grupo com cerca de 10 homens explodiu na madrugada desta quarta-feira, 4, por volta de 3h, uma agência do Banco do Brasil no município de Água Fria, a 159 km de Salvador.

Segundo informações de sites locais, os criminosos portavam armamentos pesados e chegaram ao local em dois veículos. Eles utilizaram explosivos para arrombar o cofre da agência, que ficou completamente destruída.

A explosão não deixou feridos. A polícia local realiza investigações na região para identificar os suspeitos, mas nenhum foi preso. Não há informações sobre a quantia roubada.

