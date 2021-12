Criminosos explodem agência bancária em Boa Vista do Tupim

Um grupo de homens fortemente armados explodiu uma agência do Bradesco no município de Boa Vista do Tupim (a 335 quilômetros de Salvador), na região da Chapada Diamantina.

Por conta da ação dos bandidos, as paredes e o teto da unidade caíram. Até o momento, não há confirmação da quantia levada pelos assaltantes, de acordo com o site Itaberaba Notícias.

Na madrugada desta segunda, 15, outras duas agências também foram explodidas por criminosos em Correntina, no oesta da Bahia.

Segundo o Sindicato dos Bancários, já somam cinco atendados contra agências bancárias desde o início de 2018. Em 2017, foram 81 ataques a bancos em todo o estado.

adblock ativo