Criminosos colocam fogo no Cras após roubar alimentos

Um grupo ateou fogo no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) após roubar alimentos do local, na cidade de Itamaraju (a 773 km de Salvador), na noite do último domingo, 7.

Moradores da cidade e funcionários da unidade ajudaram os homens do Corpo de Bombeiros a conter o fogo. As chamas destruíram vários objetos da unidade.

Testemunhas informaram à Polícia Militar (PM-BA) que três homens participaram do crime.

"Além de incendiarem o local, eles roubaram alimentos da unidade. Quando chegamos, os bandidos já tinham fugido", informou o PM César Souza.

O secretário de Assistência Social de Itamaraju, Evandro Rodriguez, informa que a prefeitura de Itamaraju já está buscando um outro espaço para funcionamento do Cras.

"As paredes ficaram condenadas após o incêndio. Não poderemos funcionar aqui por um bom tempo. Já estamos buscando uma nova casa para alugar, e retornaremos as atividades até a próxima segunda-feira, 15", disse Evandro, em entrevista ao Portal A TARDE.

Cras

Cras é uma unidade pública de assistência social, que oferece serviços para população com atendimento de terapeutas, assistentes sociais, psicólogos e outros.

