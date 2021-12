Criminosos bloqueiam BR-101 e atacam sede da PM para tentar roubar banco na BA

Um grupo armado tentou roubar a agência da Caixa Econômica Federal em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na madrugada deste sábado, 14, por volta das 2 horas. Antes da ação contra a instituição financeira, os bandidos bloquearam a BR-110, principal via da região, com uma carreta. Em seguida, eles atearam fogo no veículo.

Os assaltantes também atiraram contra a sede da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e nos pneus das viaturas que estavam no pátio. Ninguém ficou ferido na ação.

Após os ataques, o grupo seguiu para a agência bancária, onde quebraram os vidros de segurança. Contudo, o alarme foi acionado e os bandidos fugiram sem conseguir acessar os caixas eletrônicos. Segundo a Polícia Militar (PM), os suspeitos conseguiram fugir. O policiamento foi reforçado na região, mas eles não foram localizados.

Por se tratar de banco federal, o caso será investigado pela Polícia Federal. A BR-101 foi desbloqueada segunda a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

