Criminosos atiram contra delegacia em possível retaliação à polícia

O prédio da delegacia do município de Cachoeira, distante a 110 km de Salvador, no recôncavo da Bahia, foi alvo de tiros efetuados por um grupo de criminosos na manhã deste domingo, 11. O caso ocorreu por volta das 5h, na rua da Martins Gomes, situada no centro da cidade. As informações são do site a Voz da Bahia.

De acordo com o site, um investigador plantonista estava no prédio no momento dos tiros, mas não ficou ferido. Os disparos deixaram perfurações nas paredes e estilhaçaram as vidraças. Os suspeitos fugiram após o crime e não foram identificados.

A suspeita é que o ataque tenha sido uma retaliação à ação da Polícia Civil contra o crime organizado no município, que, segundo a polícia, tiveram diversos núcleos ligados ao tráfico de drogasdesarticulados e presos após investigações nos últimos seis meses.

Os disparos deixaram perfurações nas estruturas de vidro (Foto: Fábio Santos | Voz da Bahia)

adblock ativo