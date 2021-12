Criminosos arrombam caixas eletrônicos em Capim Grosso

Uma agência do Banco do Brasil no município de Capim Grosso, a 281 km de Salvador, foi alvo da ação de criminosos na madrugada desta quinta-feira, 16.

Segundo informações iniciais, o grupo arrombou dois caixas eletrônicos da agência, localizada na avenida ACM, utilizando maçaricos.

Uma guarnição da Polícia Militar foi enviada para averigaur a situação e isolou a área. Ainda não há informações sobre a identidade dos criminosos.

