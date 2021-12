Criminosos amarram mulher e tentam matar homem em Conquista

Um homem sofreu uma tentativa de homicídio dentro de casa na cidade de Vitória da Conquista, interior da Bahia, quando chegava da rua com a mulher Marcela Batista. O crime foi na noite deste domingo, 15.

Segundo o site Blitz Conquista, Manoel Dias, conhecido como "Neto", foi surpreendido por três homens encapuzados ao entrar em casa. Os criminosos usaram um pedaço de pau e uma picareta para bater na cabeça de Manoel para tentar matá-lo.

A esposa da vítima foi amarrada e trancada no banheiro durante a ação. Ainda assim, Marcela conseguiu fugir e pedir a ajuda de vizinhos, que socorreram Manoel.

A casa onde tudo aconteceu estava com marcas de sangue em vários locais. Manoel teria tentado reagir, mas não conseguiu deter a ação dos criminosos. A vítima está internada em estado grave no Hospital de Base do município.

De acordo com a mulher, os homens levaram R$ 2 mil, um equipamento de som, um carro Fiat Tempra e uma espingarda. Ainda de acordo com o Blitz Conquista, durante a tentativa de homicídio, os bandidos gritavam a frase: "Quem deve tem que pagar".

No imóvel, a polícia encontrou um documento referente a um processo que Manoel responde por furto de um veículo, mas não há confirmações sobre uma ligação entre os casos. Os agressores ainda não foram identificados.

