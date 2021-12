Crianças sobem em caminhão para brincar, dormem e acabam perdidas

Dois garotos, de 10 e 12 anos, foram encontrados sozinhos por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA), em um posto de gasolina, no KM 269 da BR-101, trecho do município de Gandu (distância de 296 km de Salvador).

O caso aconteceu na noite da última sexta-feira, 29, e segundo as crianças, que moram em Buerarema, elas teriam subido em um caminhão para brincar, sem o conhecimento do motorista, lá eles dormiram e acordaram quando o veículo já estava em movimento. O caminhão se deslocou por aproximadamente 167 km do município de Buerarema para o local onde foram encontrados.

As crianças informaram ainda, que desceram do veículo na primeira parada que o motorista fez e tentaram se esconder em um matagal, mas foram avistados por um funcionário do posto de combustível que acionou a PRF.

As crianças foram encaminhadas para suas devidas residências por agentes do Conselho Tutelar.

