Crianças são resgatadas após serem abandonadas em casa por 2 dias

Duas crianças, de dois e três anos, foram resgatadas por policiais na tarde desta quarta-feira, 10, na rua Alonso Macedo, em Paulo Afonso (distante 479 km de Salvador). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, as garotas estavam há dois dias trancadas em casa, sem qualquer supervisão de um adulto.

Ao chegar no local, os policiais precisaram do auxílio de um chaveiro para efetuar o resgate. Além disso, os agentes relataram que a residência estava com forte cheiro de gás.

As crianças foram encaminhadas para o abrigo do conselho tutelar, e os pais serão autuados por abandono de incapaz e tentativa de homicídio.

adblock ativo