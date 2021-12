Crianças mantidas reféns pelo padrasto em Itaberaba são libertadas

Dois meninos, de 11 e 14 anos, que eram mantidos reféns desde a manhã desta segunda-feira, 31, pelo padrasto na cidade de Itaberaba (distante a 264 km de Salvador), na região da Chapada Diamantina, foram libertados. A negociação entre policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e o suspeito para a rendição prosseguiu até a noite.

Enildo Lourenço de Jesus, de 25, que apresenta problemas psiquiátricos, surtou nesta manhã, agrediu a esposa, Ana Paula Santos Silva de Jesus, 32, e, em seguida, manteve os enteados em cárcere privado.

Enildo responderá por cárcere privado e lesão corporal

Os policiais do Bope explicaram que o principal objetivo da negociação era preservar a integridade física dos meninos. “A conversa foi evoluindo e tudo correu bem. O importante é que as crianças saiam sem ferimentos e conseguimos negociar a rendição do criminoso”, disse, por meio de nota da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), o capitão do Bope Luiz Henrique.

O titular da 12ª Coordenadoria de Polícia do Interior/Itaberaba, delegado Adolfo Nascimento, informou que Enildo responderá por cárcere privado e lesão corporal.

