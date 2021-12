Crianças ganham atendimento exclusivo no SAC Salvador Shopping

A 14ª edição do Projeto Pequeno Cidadão acontece na próxima sexta-feira, 13, no SAC Salvador Shopping, das 9h às 17h. O projeto, que já atendeu mais de 800 crianças da capital baiana e região metropolitana, tem o objetivo de facilitar o acesso de crianças de até 10 anos para emissão da carteira de identidade.

Os interessados deverão agendar o atendimento através do e-mail projetopequenocidadao@saeb.ba.gov.br, informando nome e data de nascimento da criança, nome completo do responsável e telefone de contato. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação estadual (Secom-BA), o atendimento é feito em um ambiente lúdico e preparado para receber as crianças.

Os documentos necessários para emissão do RG são Certidão de Nascimento original, legível e sem rasuras, ou cópia autenticada. Para crianças de até três anos de idade, será necessário levar foto 3x4, com fundo branco. Será cobrada uma taxa de R$ 37,77 para os casos de segunda e demais vias.

