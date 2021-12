Crianças e adolescentes vítimas de violência terão espaço de escuta em Feira

As crianças e adolescentes que passaram por algum tipo de violência terão um espaço de escuta especializada em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). A informação foi divulgada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), que ficou um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC). O documento foi assinado pelas promotoras de Justiça Idelzuith Freitas de Oliveira Nunes, Monia Lopes de Souza Ghinone, Jó Anne da Costa Sardeiro e Mariana Pacheco de Figueiredo.

O município terá, uma sala dentro de um imóvel, com acessibilidade, segurança e banheiros. A previsão é de que a implementação seja entregue em até 120 dias.

Além do espaço, o município também disponibilizará em no mínimo 120 dias, um profissional com formação de escuta especializada para crianças e adolescentes. O curso foi promovido pelo MP e Secretaria da Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia, em dezembro de 2018. No espaço serão atendidas as vítimas e testemunhas, crianças e adolescentes residentes nos municípios de Feira de Santana, Serra Preta e Anguera. Ainda de acordo com o MP-BA, o serviço de escuta especializada deverá ser disponibilizada por 24h, sem interrupções.

