Crianças de Vitória da Conquista visitam o circo pela primeira vez

Mais de 50 crianças e adolescentes do bairro Nova Cidade, no município de Vitória da Conquista (a 509 quilômetros de Salvador), tiveram a oportunidade de visitar um circo pela primeira vez em suas vidas, na noite de quinta-feira, 25.

A ação, realizada pela Base Comunitária de Segurança (BCS/Vitória da Conquista), levou as crianças de 7 a 14 anos ao Circo Mundo Mágico. A capitã Lorena Vitória estava na coordenação do passeio. "É gratificante poder contribuir para o desenvolvimento dessas crianças e desses jovens. Mais gratificante ainda é perceber a confiança que os pais deles têm com a equipe da BSC", comentou Lorena.

A BCS/Vitória da Conquista promove também uma série de atividades direcionadas a esse mesmo público, entre ações educacionais, esportivas e sociais.

