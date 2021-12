Crianças de Monte Santo já estão com a mãe biológica

A dona de casa Silvânia Maria Mota da Silva, 25 anos, já está ao lado dos cinco filhos que estavam sob a guarda provisória de casais paulistas. Nesta terça-feira, 4, três deles (dois meninos, de 4 e 3 anos, e uma menina de 2 anos) foram levados à sede da SOS Criança, na capital paulista, onde os outros irmãos reencontraram Silvânia na segunda-feira.

As guardas provisórias foram revogadas por decisão do juiz Luís Roberto Cappio, de Monte Santo (a 373 km de Salvador), cidade de origem das crianças. Ontem, uma equipe do Conselho Tutelar de Indaiatuba (a 107 km de São Paulo) foi buscar os três filhos menores de Silvânia que estavam vivendo com famílias daquela cidade.

Conforme a decisão do juiz, que atendeu a um requerimento do Ministério Público Estadual, as crianças passarão por um período de reintegração familiar com a mãe biológica pelo prazo mínimo de 15 dias, na sede da SOS Criança. Após este período, a previsão é que todos retornem para Monte Santo.

A advogada Lenora Panzetti, que representa as famílias paulistas que tinham a guarda das crianças, confirmou ontem que está encontrando dificuldades para impetrar recurso na tentativa de reverter a decisão judicial.

"O juiz Cappio deu carga no processo e não o devolveu. Precisamos ter acesso aos autos do processo para autenticar nosso pedido de recurso. O direito de defesa está sendo cerceado, mas faremos tudo o que tiver que ser feito", reclamou Lenora.

A advogada relatou que as crianças não reagiram bem ao afastamento dos lares provisórios. "A reação foi a pior possível. As crianças choraram bastante. Os mais novos não têm a menor noção do que está acontecendo. Os mais velhos frequentavam a escola e, de repente, o juiz não avalia o lado psicológico nem se preocupa com o fato de eles poderem terminar o ano letivo", protestou.

Medida protetiva - Conforme Lenora, as alegadas irregularidades no processo que concedeu as guardas provisórias das crianças "nunca foram reveladas". "Partiu do Ministério Público o pedido de medida protetiva para aquelas crianças. Segundo o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), a medida protetiva é para crianças sob condições de risco", explicou.

A advogada disse que não foram encontradas, em Monte Santo, pessoas que pudessem acolher os filhos de Silvânia e que, por isso, foram localizadas famílias substitutas no interior paulista. "Dar amor foi a maldade que essas famílias fizeram? Elas mantinham os irmãos sempre em contato", salientou.

Ela ainda falou que as famílias paulistas sofreram um "linchamento público" e que chegaram a ser ameaçadas, além de seus integrantes passarem por problemas pessoais e no trabalho, após a divulgação do caso na mídia. A reportagem tentou contato com o juiz Cappio, telefonando para os seus dois números, sem sucesso.

As guardas provisórias foram concedidas por decisão do juiz Vítor Manoel Bizerra, ex-titular de Monte Santo, e as crianças foram levadas dos pais biológicos em junho de 2011. As denúncias de irregularidade no processo levou o Conselho Nacional de Justiça a investigar o trabalho do magistrado na região.

