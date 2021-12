Crianças adotadas em Monte Santo podem voltar para São Paulo

Os desembargadores da 2ª Câmara Cível do Tribunal da Justiça do Estado da Bahia determinaram, por unanimidade, nesta terça-feira, 26, a anulação da sentença que havia determinado a devolução das crianças de Monte Santo à família biológica. Foram aceitas apelações do Ministério Público e da advogada das quatro famílias.

De acordo com o TJ-BA, devido à anulação da sentença, as famílias de Campinas e Indaiatuba poderão entrar com novo pedido de adoção.

O caso

As crianças foram adotadas em 2011, quando o juiz Vitor Manoel Xavier Bizerra baseou-se em documentos apresentados pelo Conselho Tutelar de Monte Santo, dando conta de violência praticada pela mãe contra as crianças.

Ao assumir a Comarca de Monte Santo, o juiz Luis Roberto Cappio revogou a decisão e determinou o retorno dos menores à Bahia, depois de quase um ano e meio de convívio com as famílias adotivas.

O caso ganhou repercussão nacional em razão da suspeita de tráfico de crianças, no entanto, nada ficou comprovado, nem mesmo na Comissão Parlamentar de Inquérito instalada no Congresso.

