Criança tem suspeita de fratura após apanhar com vassoura

Uma menina de 6 anos deu entrada na tarde desta terça-feira, 23, no Hospital Geral do Estado (HGE), na Av. Vasco da Gama, em Salvador, com suspeita de estar com uma fratura óssea em uma das pernas.

Informações do posto da Polícia Civil do hospital dão conta de que o estado da criança pode ter sido causado pela mãe dela, que é suspeita de tê-la espancado com um cabo de vasoura, assim como o outro filho, também criança.

A menina foi levada ao HGE por representantes do Creas e do Conselho Tutelar de Lauro de Freitas. O crime foi cometido no bairro do Caji, naquela cidade.

A diretora da escola onde a menina estuda chamou os órgãos responsáveis após perceber que ela andava com dificuldades e após saber pelo irmão dela que eles foram agredidos fisicamente pela mãe com um cabo de vassoura.

À tarde, não havia informações sobre o estado de saúde da menina, tampouco o paradeiro da mãe dela.

