Criança tem morte cerebral após traumatismo craniano; Polícia investiga suposta agressão

Uma menina de cinco anos teve morte cerebral após dar entrada no Hospital do Subúrbio, em Salvador, com traumatismo craniano. A mãe da criança informou que ela teria caído no banheiro e batido a cabeça no vaso sanitário. A polícia está investigando um suposto caso de agressão, após encontrarem hematomas no corpo dela.

O caso aconteceu no município de Itamaraju, localizado a cerca de 750 km da capital baiana. De acordo com informações do site Itamaraju Notícias, o conselho tutelar foi notificado e um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia da Polícia Civil.

A polícia está seguindo com investigações e pessoas devem prestar depoimento, inclusive a mãe da criança.

