Criança queimada por madrasta passa bem

O menino C.M.S., 10 anos, que foi atingido por água quente pela madrasta dentro de sua casa na quinta-feira, 20, no bairro Tomba, em Feira de Santana, está com o quadro clínico estável. Com queimaduras de segundo grau no tronco, ombros e face, ele será submetido a uma limpeza cirúrgica do ferimento infectado nesta quarta-feira, 26, informou a assessoria do Hospital Estadual da Criança (HEC).

A madrasta do garoto, a diarista Carla Matias Vieira, é acusada do crime e foi presa e autuada em flagrante na tarde de terça, 25, sob acusação de tortura, cárcere, omissão de socorro e abandono intelectual.

A delegada responsável pelo caso, Klaudine Passos, informou em entrevista ao site Acorda Cidade que Carla inicialmente negou que tivesse jogado água fervendo na criança, durante o depoimento na delegacia, alegando que as queimaduras sofridas por C.M.S. decorreram de um acidente.

No entanto, ainda durante o depoimento, Carla confessou a autoria e disse que se irritou com a criança após ela ter sumido com um perfume dela e sujado a casa inteira. "Muito nervosa, Carla ferveu a água, mandou a criança ficar ajoelhada e, em seguida, jogou a água quente nela.", contou a delegada, que também relatou que o pai do menino vai responder por omissão de socorro, já que ele viu a situação, mas falou que não sabia de nada mesmo percebendo que o garoto estava exalando um certo odor e reclamando de dores.

