Criança morre envenenada uma semana após amiga

A pequena Carina de Jesus Santos, 6 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira, 11, no Hospital do Subúrbio (HS), após passar sete dias internada. Ela é um das gêmeas envenenada na terça-feira, 5, em São Francisco do Conde, enquanto brincava na porta de casa, na Rua Jesuralém, no bairro Caípe de Cima.

Além de Carina e da irmã, a amiguinha delas, Ravena Queiroz de Carvalho, 7, também foi envenenada. Ravena morreu no mesmo dia, no Hospital Municipal de Madre de Deus.

Sob anonimato, uma amiga da família das crianças, afirmou que, no local onde elas estavam brincando foi encontrado um copo de iogurte com um resto do alimento e com algumas bolinhas pretas semelhantes a chumbinho - veneno para matar rato.

A reportagem tentou confirmar a informação com a delegada Joana Angélica, titular em exercício da Delegacia de São Francisco do Conde, mas ela não foi encontrada.

