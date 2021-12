Criança morre e mãe fica ferida após serem esfaqueados

Uma criança de 4 anos e sua mãe Manuela Silva Costa Martins, de 29 anos, foram esfaqueados no último sábado, 12, no município de Santo Antônio de Jesus (distante 180 km de Salvador). O menino, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local, foi enterrado no cemitério Jardim da Saudade, na tarde desta segunda-feira, 14.

A mãe do garoto está internada Hospital do Subúrbio (HS) e de acordo com informações policiais, já consegue conversar normalmente, apesar de estar com curativos pelo corpo.

O suspeito Edilton Araújo Andrade Júnior, namorado de Manuela e padrasto da criança, também ficou ferido e após ser encaminhado para uma unidade hospitalar, foi ouvido pela polícia e teve o mandado de prisão preventiva expedido.

"Foram muitas facadas, mas para saber quantas foram precisamente só quando sair o resultado da perícia. O suspeito já se encontra aqui preso", explicou Edilson Magalhães, coordenador da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

Relatório do Delegado

Foi divulgado pelo titular da 4ª Coorpin, Adilton Bezerra, um relatório do caso envolvendo a morte da criança. No texto divulgado, o delegado revela que a polícia pretende traçar um perfil psicológico do suspeito, que seria também usuário de drogas e já teria cometido furtos de dinheiro e bebidas alcoólicas.

"[O suspeito] falou sobre o ocorrido e, sem demonstrar remorso, diria de maneira até fria, disse que tentou matar a sua companheira por que ela estaria lhe traindo. Quanto a criança, afirmou que desferiu vários golpes de faca,por que a mesma estava chorando muito", afirmou o delegado.

Adilton contou que ainda chegou a conversar com Manuela antes de ser transferida para Salvador. Durante o diálogo, a vítima informou que estava se relacionando com Edilton há aproximadamente 1 ano e meio e que, durante este período, em nenhum momento ele demostrou agressividade, havendo algumas discussões normais como em quaisquer casais.

No entanto, no dia do crime, após suspeitar de uma possível traição, o rapaz tentou atacá-la com uma faca enquanto a mesma tomava banho. "Ela segurou a faca com a mão, provocando um corte, depois ele desferiu uns novos golpes e ela saiu correndo pelo corredor, levando outros golpes de faca. Ao chegar na janela para pular e fugir de seu agressor, viu o filho chorando, quando recebeu um golpe mais profundo e então pulou pela janela, sem roupa", relatou.

Para agravar ainda mais a situação, foi descoberto que Edilton chegou a ser usuário de cocaína mas que, recentemente, só fazia uso de “maconha”. Além disso, ele chegou a praticar furtos na região de SAJ sob a premissa que era usuário de drogas, motivo que ele utilizava para devolver o conteúdo roubado e pedir desculpas como forma de que não fosse registrado nenhuma queixa.

Por fim, o delegado contou que boa parte desses comportamentos começaram a ocorrer após a morte de sua avó, em 2018. Devido a isso, seria possível que Edilton estivesse passando por 'transtornos sociais', sendo necessário a realização de exames. Se confirmada uma doença mental, que o tornasse incapaz de entender o caráter ilícito do ato praticado, ele seria juridicamente considerado inimputável. Assim, ficando isento de pena, sendo-lhe aplicado medida de segurança.

adblock ativo