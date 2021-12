Criança morre e dois adolescentes ficam feridos em tiroteio

Uma criança morreu e dois adolescentes ficaram feridos após um tiroteio no bairro das Pedrinhas, em Vitória da Conquista (a 509 quilômetros de Salvador), na noite desta quarta-feira, 7.

Segundo o site Blitz Conquista, a criança, que tinha 9 anos, foi atingida no peito e a adolescente, de 13 anos, baleada de raspão no braço. A vítima foi socorrida por familiares, mas não resistiu aos ferimentos e chegou ao hospital sem vida.

Depois do ocorrido, outro adolescente deu entrada em uma emergência da cidade, vítima de um tiro no quadril. De acordo com a polícia, este jovem seria o alvo dos criminosos.

A 77ª Companhia Independente de Polícia Militar e a Rondesp realizaram rondas pela região e conseguiram apreender dois adolescentes suspeitos do crime.

Os jovens foram apreendidos com uma pistola e com uma pequena quantidade de drogas. Segundo a polícia, outro adolescente estaria envolvido no tiroteio, mas não foi localizado.

