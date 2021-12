Criança morre e cinco pessoas ficam feridas em acidente na BR-242

Uma menina de três anos morreu e cinco pessoas ficaram feridas na tarde de sexta-feira, 21, após o veículo em que estavam capotar na BR-242, no município de Barreiras (distante a 862,2 Km de Salvador). Uma ultrapassagem mal sucedida teria provocado o acidente. O motorista tentou retornar para a pista, mas perdeu o controle do carro, capotou várias vezes e caiu em uma ribanceira. As informações são do Blog do Sigi Vilares.

De acordo com o site, uma ambulância do município de Luís Eduardo Magalhães, que passava na hora do acidente, socorreu a criança para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas ela não resistiu a um traumatismo craniano e morreu ao dar entrada na UPA. Os pais da criança, identificados como Rosileia dos Santos Carvalho, 28, e Deivid Silva dos Santos, também foram sorridos pela ambulância.

Os feridos foram socorridos pelo SAMU e encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e socorreu mais três dos seis sobreviventes também para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luís Eduardo Magalhães. Eles foram identificados como Regenal Santana dos Santos, 48, Eliete da Silva dos Santos, 45, e Daniel da Silva dos Santos,12.

Segundo um socorrista do SAMU, os pneus carecas contribuiu para o acidente. Ainda segundo o órgão, alguns passageiros não usavam o cinto de segurança Não há informações sobre o estado de saúde dos outros feridos.

