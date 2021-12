Criança morre e avô é baleado por engano em Barreiras

Uma criança de 2 anos morreu e o avô foi baleado nesta quarta, 5, em Barreiras, no oeste da Bahia. De acordo com o Blog do Sigi Vilares, um grupo de bandidos atirou em direção ao filho do idoso, mas os disparos acabaram acertando o pai do rapaz, que saía de casa de carro acompanhado do neto.

O menino também foi baleado na cabeça e não resistiu aos ferimentos. O idoso foi levado para o Hospital do Oeste. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O alvo dos bandidos não foi baleado na ação. A polícia suspeita de um acerto de contas. O caso é investigado pela polícia.

Carro com o idoso e criança foi alvejado pelos criminosos (Foto: Luís Felipe | Blog do Sigi Vilares)

