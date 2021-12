Criança morre e 4 pessoas ficam feridas em capotamento

Uma menina de 13 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro de passeio nesta quinta-feira, 10, na BR-101, no município de Caravelas, distante a 874 km de Salvador. As vítimas estavam em um Siena, que capotou no km 898 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles vinham de Belo Horizonte com destino a cidade de Porto Seguro. O carro saiu da pista e caiu em uma ribanceira.

Além da menina que morreu após ser arremessada do veículo, outras quatro pessoas (um casal e mais duas crianças) estavam no carro e ficaram feridas.

Os sobreviventes foram socorridos por unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Hospital Municipal. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Ainda conforme a PRF, o motorista do carro contou que perdeu o controle da direção após passar em um buraco que estava na pista.

