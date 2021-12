Criança morre com suspeita de dengue em Feira de Santana

Uma menina de 5 anos morreu com suspeita de dengue na cidade de Feira de Santana (a 109 km de Salvador). A morte de Samile ocorreu nesta segunda-feira, 29, e mãe relata diagnóstico tardio do caso.

De acordo com o Acorda Cidade, a mãe da criança, Saionara Brito dos Santos, informou que ela começou a ter sintomas da doença no dia 23 de abril. Samile teria passado pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Mangabeira, duas vezes, pela policlínica do George Américo e por ultimo ser internada no Hospital Estadual da Criança (HEC).

A mãe reclamou do atendimento na policlínica. O caso dela ainda não tem confirmação de que foi dengue, segundo a Secretaria de Saúde da cidade.

Segundo a supervisora da Vigilância Epidemiológica, Neuza Santos de Jesus, em entrevista ao Acorda Cidade, a pasta ainda não teve acesso ao arquivo sorológico do Laboratório Central de Saúde Pública do estado da Bahia (Lacen).

"como ela deu entrada com sinais clínicos e tem outros exames que podem indicar que ela tem uma suspeita de dengue ou não, não precisamos necessariamente do resultado do exame do Lacen para diagnóstico em nível estatístico e em nível de tomada de decisão e prevenção e controle", disse Neuza Santos.

A supervisora ainda informou que desde o momento em que teve a informação da morte de Samile, por suspeita de dengue, foi enviada uma equipe de bloqueio na área porque o foco da dengue poderia estar na casa ou próximo a casa onde ela morava.

Equipe de bloqueio foi enviado para área para tentar eliminar o foco da dengue

