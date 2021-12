Criança morre atropelada após descer de ônibus escolar

Uma criança de 10 anos morreu na tarde desta quarta-feira, 7, por volta de 16h50, após ser atropelada por um caminhão na comunidade de Baraúna do Rumo, no município de Barrocas.

Segundo informações de testemunhas, Kailane Oliveira Nunes havia descido do ônibus escolar e tentava atravessar a rua quando foi atingida pelo veículo.

A mãe da vítima a aguardava do outro lado da rua e presenciou o atropelamento. Kailane chegou a socorrida para o hospital local, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com testemunhas, o caminhão estava em alta velocidade no momento do acidente. O motorista fugiu sem prestar socorro, mas já foi identificado e é procurado pela polícia. As informações são do site Acorda Cidade.

