Criança morre após ser baleada pelo pai na zona rural de Muritiba

Uma criança de 11 anos morreu na noite deste domingo, 7, após ser baleada pelo pai, no povoado de Mil Peixes, zona rural de Muritiba (a 142 km de Salvador).

O autor dos disparos discutia com a mulher, mãe da criança, no interior da residência da família, quando sacou a arma começou a atirar, segundo informações do site Infosaj

A menina foi atingida pelos tiros quando tentava defender a mãe e acabou morrendo no local. Um dos disparos também atingiu o filho mais novo do casal, que foi levado para o posto médico de São José do Itaporã.

Com estado de saúde considerado estável, o garoto foi transferido para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. A mãe das crianças não se feriu, mas segue em estado de choque.

O suspeito fugiu do local e está sendo procurado pela polícia. O caso foi registrado no plantão central da Delegacia de Polícia de Cruz das Almas.

