Criança morre após ser atirada para fora de carro na BR-101

Giovana Costa de Lima, de 11 anos, morreu ao ser atirada para fora do carro em um acidente na manhã desta quinta-feira, 7, na BR-101, entre Itagimirim e Itapebi, no sul da Bahia. Giovana estava sem sinto e foi projetada para fora após o veículo capotar na curva, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal.

O carro seguia de Guarulhos, em São Paulo, para Arataca, no sul da Bahia, com o motorista Malito Faustino de Lima, 61, e a passageira Gisélia da Silva Costa, 42, pais de Giovana. Ela também estava sem cinto e foi para fora do carro, mas não há informações sobre o estado de saúde. A avó da menina, Zelita Silva Costa, 63, e uma criança de 4 anos, neta de Malito, também estavam no veículo.

