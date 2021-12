Criança morre após ser arremessada em acidente na BR-020

Uma criança morreu ao ser arremessada após um acidente de carro na BR-020, nas proximidades do município de Luís Eduardo Magalhães (a 942 Km de Salvador), na manhã deste sábado, 1°, por volta das 9h30. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), outras duas crianças e duas mulheres estavam no veículo e ficaram feridas.

De acordo com o Blog Sigi Vilares, a família viajava em dois veículos de Teresina (PI) com destino a Brasília (DF). O carro envolvido no acidente foi um Fiat Doblô, que estava sendo conduzido por Sara Ferreira de Arimateia, de 29 anos, que perdeu o controle da direção e capotou. No veículo também estava uma mulher de prenome Pleidete, duas crianças, um quatro e outra dois anos, além da vítima que tinha apenas seis. Com o impacto, as crianças foram lançadas para fora do carro.

Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luís Eduardo Magalhães. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

