Criança morre após ser arremessada de carro

Uma criança de 6 anos morreu após ser arremessada de um carro que capotou na manhã deste domingo, 4, na avenida Ibirataia, em Gandu, a 301 km de Salvador. Segundo o site Diário Paralelo, a criança estava sem cinto no colo de uma mulher, que estava sentada no banco do carona.

O motorista estava em alta velocidade e perdeu o controle na curva, capotando o veículo. Havia ainda outra mulher no carro, mas nenhum dos ocupantes sofreu ferimentos graves. Um ciclista que estava passando no local ainda foi atingido após o acidente, mas não há informações sobre o estado de saúde dele.

