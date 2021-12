Criança morre após ser arremessada de caminhão na BA-265

Uma criança aparentando ter 4 anos morreu após um caminhão carregado de cerveja capotar na BA-265, próximo a Barra do Choça, no sudoeste da Bahia. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, 1º.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a criança foi arremessada do caminhão durante o acidente e morreu no local. Há suspeita que ela estava sem cinto de segurança.

A vítima viajava com uma mulher e o motorista do caminhão. Não há informações sobre o parentesco deles. Segundo a PRE, o condutor perdeu o controle do caminhão ao fazer uma curva.

Após o capotamento, o caminhão ainda bateu em um carro, ferindo uma mulher que conduzia o veículo. O motorista do caminhão e a passageira também ficaram feridos. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

