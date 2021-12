Criança morre após carro invadir pista e bater em carreta

Uma criança de um ano morreu em um acidente na BR-135, no município de Riachão das Neves, após um carro Gol invadir a pista contrária, na noite desta quarta-feita, 4. O motorista de uma carreta, que seguia sentido Barreiras, tentou desviar desse veículo, mas acabou colidindo com a lateral com o automóvel e tombou.

A criança, de um ano e meio, é filha do motorista da carreta e viajava com o pai e a mãe. O bebê ficou preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. Já o casal foi retirado das ferragens duas horas após o acidente. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Hospital do Oeste.

O motorista do Gol também ficou ferido e foi levado para o hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dos três feridos. O trio não teve o nome revelado.

Após receber alta, o motorista do Gol será encaminhado para o complexo policial de Barreiras pela Polícia Rodoviária Federal.

