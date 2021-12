Criança morre ao cair em cisterna de 15 metros na Bahia

Mateus Gabriel Rocha, de 6 anos, morreu na tarde de sábado, 19, após cair em uma cisterna no município de Teixeira de Freitas (distante a 689 km de Salvador). O acidente aconteceu na rua São Benedito, no bairro de Tancredo Neves.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, ele caiu na cisterna enquanto brincava com o irmão de 3 anos. Familiares acionaram os bombeiros depois do desaparecimento do garoto.

Durante o trabalho de buscas, a equipe de resgate foi informada que havia uma cisterna de 15 metros de profundidade. Quando chegaram no local, os bombeiros encontraram o corpo da criança.

Bombeiros durante trabalho de buscas (Foto:Divulgação | Corpo de Bombeiros)

adblock ativo