Criança morre afogada em lagoa de Poções

Uma criança de sete anos morreu afogado em uma lagoa em Poções, no sudoeste da Bahia, nesta quinta-feira, 18. De acordo com a Polícia Militar da cidade, o menino brincava com amigos, por volta das 13h, quando sumiu.

O corpo do garoto foi encontrado por populares já sem sinais vitais. Na sequência o corpo do menino foi levado para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista.

