Criança furta celular de professora e pais tentam extorquir docente

Um casal foi preso em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador) após tentar extorquir a professora e diretora da escola onde a filha deles, de 9 anos, estuda. De acordo com a Polícia Civil, a garota teria furtado o celular da docente e os pais decidiram pedir dinheiro para devolver o telefone.

Ana Célia do Amor Divino e Edílson Vitória de Almeida foram autuados pela delegada Tatitane Brito, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira), por corrupção de menores, com base no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), além de tentativa de extorsão.

As prisões aconteceram na sexta, 21, mas só foram divulgadas esta semana.

