Criança foge com medo de apanhar e passa três dias desaparecida na mata

Um menino de 6 anos foi encontrado na tarde deste domingo, 13, por volta das 14h30, depois de ter fugido para o mato com medo de apanhar da mãe. A criança estava desaparecida desde a última sexta-feira, 11.

Ele teria machucado o irmão enquanto eles brincavam na casa da família, em um povoado próximo da Jupaguá, Zona rural de Cotegipe (a 829 quilômetros de Salvador).

De acordo com as informações do Blog do Sigi Vilares, a mãe da criança perdeu o controle e começou a gritar, depois de ter visto o outro filho sangrando. Com medo de levar uma surra, o menino saiu correndo e adentrou a mata.

Logo depois, moradores e homens do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas pela criança. Foram encontradas pegadas de uma onça e duas cascavéis no caminho que o menino teria trilhado. Quando foi resgatado, ele informou que teria visto mesmo a onça na mata.

Ele sobreviveu bebendo a água da chuva e se alimentado das folhas das árvores. A criança foi levada para o Hospital do Oeste, em Barreiras, bem debilitado e seu estado de saúde é desconhecido.

O menino confirmou que viu uma onça (Foto: Reprodução | Blog Sidi Vilares)

