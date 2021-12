Criança fica presa durante 8h nas ferragens de uma carreta

Um acidente com uma carreta na BR-101, no sul da Bahia, deixou uma criança de 6 anos presa por quase 8h nas ferragens do veículo. O acidente aconteceu no final da tarde deste sábado, 10, quanto a carreta trafegava na rodovia, sentido Bahia - Espírito Santo.

O motorista perdeu o controle e capotou na pista, caindo em um despenhadeiro, próximo ao trevo do município de Potiraguá (a 624 quilômetros de Salvador).

De acordo com as informações do site Radar 64, o resgate só aconteceu por volta da 0h, quando socorristas de Eunápolis e cidades vizinhas, junto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), conseguiram abrir as ferragens.

A criança foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional de Eunápolis. O Portal A TARDE tentou entrar em contato com o hospital neste domingo, 11, mas o hospital não informou o estado de saúde da vítima.

Além da criança, estavam os pais dela e um terceiro carona, que morreram no local. Os nomes não foram revelados. Segundo informações do Radar, eles eram do Espírito Santo.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigados pela PRF.

