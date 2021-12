Criança encontrada morta em córrego é sepultada em Camaçari

O corpo de Carlos Henrique Maia Moura Santos, de 7 anos, encontrado morto em um córrego no município de Camaçari, foi enterrado na manhã deste domingo, 11, no cemitério da cidade, Jardim da Eternidade, segundo informações do blog Visão Diária.

Familiares, parentes e amigos estiveram presentes para dar o último adeus ao garoto. Durante a cerimônia de sepultamento, a mãe de Henrique chegou a passar mal e desmaiou.

O garoto estava desaparecido desde a quarta passada (7). Conforme a família, ele morava com a avó e foi passar uns dias com a mãe. O corpo foi localizado na tarde da última sexta, 9, próximo a linha de trem da Via Perimetral, no bairro da Bomba.

A reportagem de A TARDE entrou em contato com a 18ª Delegacia Territorial de Camaçari, mas o policial de plantão informou que não tinha detalhes sobre o caso.

